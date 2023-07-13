В филиале СПбГУ в Египте будут готовить фармацевтов

Осенью 2023 года в Новом Каире (Египет) откроется филиал Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). На первом этапе здесь будут готовить кадры для медицинской и фармацевтической отраслей, открыты направления «Лечебное дело», «Фармация», «Сестринское дело», «Стоматология» и «Физиотерапия». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В будущем образовательные программы будут расширены. Планируется открыть актуальные для экономики Египта и Ближнего Востока направления, такие как «Экономика», «Менеджмент», «Искусственный интеллект и машинное обучение». По итогу обучения выпускники получат дипломы в соответствии с образовательными стандартами СПбГУ и общепринятыми международными стандартами качества.

Прием абитуриентов начнется в начале августа, после объявления результатов выпускных экзаменов. Кроме того, в ближайшее время будет определена комиссия, которая посетит Египет для обсуждения вопросов, связанных с подбором профессорско-преподавательского состава.

«Экспорт российского образования – одна из приоритетных для нас задач. <…> Создаваемый университет является одним из проектов российско-египетского стратегического партнерства и, безусловно, обеспечит региональное экономическое и социальное развитие как Египта, так и Российской Федерации», – прокомментировала новость первый проректор СПбГУ Елена Чернова. Ее слова приводит в сообщении пресс-служба.

Соглашение о создании филиала в Каире подписали Елена Чернова и генеральный директор ГК «Модерн Групп» Валид Мухаммад Набиль Даабас. «Модерн Групп» – одна из крупнейших компаний в Египте, которая специализируется на предоставлении услуг в сфере образования, индустрии фармакологии и строительства.

В мае 2023 года в Шэньяне (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) было подписано соглашение о сотрудничестве между российским и китайским фармацевтическими вузами – Шэньянским фармацевтическим университетом и Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом. Документ предусматривает академический обмен профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, студентами в целях проведения совместных исследований и преподавания.

gxpnews