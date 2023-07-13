ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик препарата «Тайверб»

ФАС согласовала цену на лекарственный препарат «Лапатиниб-Химрар» с действующим веществом лапатиниб производства АО «ИИХР» группы компаний «ХимРар». Это первый отечественный дженерик с таким МНН, сообщает пресс-служба ведомства.

Зарегистрированная цена на упаковку референтного препарата «Тайверб» (Novartis) – 107 тысяч рублей. «Лапатиниб-Химрар» будет стоить на 40% меньше – 64,3 тысячи рублей за упаковку из 140 таблеток в дозировке 250 мг.

Препарат относится к группе противоопухолевых средств и применяется для лечения рака молочной железы. В медорганизациях его будут предоставлять бесплатно в рамках программы госгарантий.

В 2018 году ФАС выявила случаи необоснованного завышения стоимости «Тайверба» – на 35% до 159 тысяч рублей за одну упаковку. Поскольку тогда МНН лапатиниб не числилось в списке ЖНВЛП, у государства не было возможности отрегулировать цену. В дальнейшем компания согласилась самостоятельно снизить цену, при этом препарат также попал в список ЖНВЛП.

gxpnews