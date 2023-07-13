В Великобритании одобрили вакцину GSK от респираторно-синцитиального вируса

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) Великобритании одобрило вакцину против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) для пожилых. Ранее препарат под названием Arexvy от компании GSK стал первым одобренным профилактическим препаратом против РСВ для лиц старшего возраста в США и Европе.

На заключительном этапе испытаний вакцина продемонстрировала эффективность в вопросе защиты от заболеваний нижних дыхательных путей, которые вызывает РСВ, на 83%-94%.

“Наша цель – помочь защитить взрослых в возрасте 60 лет и старше в Великобритании, которые подвержены риску заболевания РСВ, включая людей с сопутствующими заболеваниями, которые являются причиной большинства госпитализаций в связи с РСВ”, – заявил старший вице-президент и генеральный менеджер GSK в Великобритании Нил Белсон.

Ежегодно в Великобритании РСВ становится причиной 14 тысяч госпитализаций и 8 тысяч смертей среди лиц в возрасте 60 лет и старше. С 2022 года эта проблема являлась предметом обсуждений и дискуссий на уровне Национальной службы здравоохранения Великобритании. Научные консультанты правительства страны указывали на изменение характера РСВ-инфекции, предупреждая о непредсказуемых эпидемиях.

В 2023 году впервые одобрена вакцина от РСВ, но пока только для пожилых (также в группе риска – младенцы и беременные). В мае 2023 года Arexvy одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), а в июне – Европейской комиссией (ЕК). Вскоре после этого на рынок США вышла вакцина Pfizer – Abrysvo. Кроме того, недавно компания Moderna объявила о начале подачи регуляторных документов на свою вакцину против РСВ.

gxpnews