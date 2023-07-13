Врачи и интернет: особенности получения профессиональной информации

Информация была и остается важнейшим ресурсом эффективного функционирования такой сферы, как здравоохранение. Объективная, достоверная и постоянно обновляемая профессиональная информация имеет приоритетное значение для медицинских специалистов в процессе их практической деятельности.

В ежегодном исследовании информационных потребностей медицинских специалистов портала «Доктор на работе» приняли участие 1376 респондентов, представляющих большинство регионов Российской Федерации.

Большинство опрошенных врачей − 41,8% − проводят в интернете от одного до двух часов в день. С 2018 года количество врачей, проводящих в интернете менее одного часа, снизилось в два раза, пропорционально увеличилась доля тех, кто проводит в интернете больше времени. Не реже одного раза в день врачи заходят в интернет для получения профессиональной информации.

Специалистам здравоохранения интернет нужен для получения знаний о новых методах лечения, рекомендациях от других специалистов, о последних научных исследованиях и медицинских новостях. Он также может использоваться для обмена опытом между врачами, получения обратной связи от пациентов и общения с коллегами по всему миру. Врачи могут использовать интернет для обновления своих знаний и навыков, а также для повышения своей профессиональной квалификации. Онлайн-конференции, как источник информации для повышения профессионального уровня, становятся все более востребованными. С 2018 года для повышения своего профессионального уровня врачи используют их на 30% чаще, при этом доля тех, кто пользуется профессиональными печатными изданиями, снизилась на 20%. Также на 12% упала популярность печатных справочников.

Врач остается врачом круглосуточно. Как показало исследование, врачам удобнее получать необходимую информацию, используя мобильные устройства. Общение врачей с коллегами, медпредами и пациентами перешло в мессенджеры.

Кроме того, врачи могут использовать интернет для мониторинга здоровья пациентов, заказа необходимых медицинских препаратов и материалов. Он также может помочь врачам сократить время на поиск необходимой информации и облегчить выполнение их профессиональных задач.

Особенности получения информации о лекарственных препаратах

Немаловажную роль играет возможность посещения врачами сайтов фармацевтических компаний, чтобы напрямую получать информацию о новых препаратах, результатах клинических исследований, методах лечения заболеваний.

43,4% опрошенных используют ноутбук/ПК для получения информации о лекарственных препаратах или другой фармацевтической информации не реже одного раза в день.

На рабочем месте врачам удобнее использовать стационарный источник для выхода в интернет. 46,5% опрошенных используют смартфон/планшет для получения информации о лекарственных препаратах или другой фармацевтической информации не реже одного раза в день.

Сайты фармацевтических компаний посещают 25,4% опрошенных врачей от одного до четырех раз в месяц. За последние пять лет интерес к сайтам фармкомпаний практически не изменился. Какая информация интересует врачей больше всего?

83,4% − инструкции к препаратам и методические рекомендации к применению

49,7% − результаты клинических исследований

49,2% − информация о заболеваниях и методах лечения

38,7% − научные статьи

27,8% − информация о предстоящих конференциях

Вполне закономерно, что врачи в инструкциях ищут противопоказания и показания к применению ЛП, особенности применения и ограничения при беременности, кормлении грудью, фармакотерапевтические действия и эффекты ЛП.

Актуальность ряда аспектов информации определяется особенностями профессиональной деятельности специалистов и требованиями действующей нормативно-правовой документации. Для врачей актуальны побочные эффекты и осложнения при применении ЛП, взаимодействие ЛП для лечения основного и сопутствующих заболеваний, принципы подбора и изменения дозы ЛП, отмены ЛП, особенности применения и ограничения в пожилом возрасте, международные непатентованные наименования ЛП − 51,5%.

Отношение к медицинским представителям

Публичные каналы продвижения лекарственных препаратов − вебинары, круглые столы и конференции − по-прежнему считаются более удобными и эффективными по сравнению с личными коммуникациями. 64,1% врачей предпочитают получать информацию от медпредставителей по email.

56,9% согласны на сообщения в мессенджерах

27,3% врачей будут рады встретиться с медицинским представителем лично (но в случае, если визит займет не 15 минут)

11,4% предпочтут СМС

И только 8,6% – телефонный разговор

Многие врачи понимают, что идеальный медпредставитель – это не «коробейник» и не «коммивояжер». Основные требования, предъявляемые сегодня и медицинским сообществом, и работодателем к медицинским представителям, – способность оперативно адаптироваться к изменениям, высокая стрессоустойчивость и готовность постоянно обучаться новому. Количество задач увеличивается, а время контакта с клиентом сокращается.

gxpnews