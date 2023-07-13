Takeda отозвала заявку вакцины против лихорадки денге TAK-003

Takeda Pharmaceutical заявила, что отзывает свою заявку на вакцину-кандидат от денге после обсуждения с FDA США. Компания ссылается на проблемы со сбором данных, которые не могут быть решены в рамках текущего цикла проверки.

Вакцина Takeda основана на вирусе денге 2 типа с добавлением ДНК трех других серотипов. Данные основного испытания показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ в различной степени против всех четырех типов денге. Японская компания намерена подготовить следующую заявку, учитывая потребность тех, кто живет в эндемичных по денге районах Америки, таких как Пуэрто-Рико.

В октябре 2022 года европейский регулятор по лекарственным средствам рекомендовал вакцину против лихорадки денге от японской компании Takeda. Препарат также одобрен в Великобритании, Бразилии, Аргентине, Индонезии и Таиланде.

gxpnews