Минздрав ускорит выпуск клинических рекомендаций

Предполагается, что с 20 до 15 дней сократится время первичного рассмотрения проектов клинических рекомендаций (КР) ответственным департаментом Минздрава. На этом этапе ведомство проверяет заявление, поданное разработчиком, и текст КР на корректность данных и выявляет необходимость в разработке КР по конкретной нозологии.

Также Минздрав будет быстрее отправлять полученный пакет документов в ЦЭККМП для экспертной оценки или же отсылать КР авторам на доработку. Длительность этого этапа должна сократиться с трех дней до одного.

Данные этапы не относятся к непосредственно проверке и обсуждению содержания клинрекомендаций и являются, как гласит пояснительная записка проекта поправок, «административными действиями». В Минздраве считают необходимым оптимизировать эту часть процесса. Остальные части маршрута проекта КР остаются нетронутыми.

Изменения вносятся в приказ Минздрава №104н от 28 февраля 2019 года – именно он определяет, как именно и по каким критериям научно-практический совет Минздрава, ЦЭККМП и задействованные профильные специалисты принимают новые клинические рекомендации и обновляют устаревшие.

Ускорение выпуска клинических рекомендаций особенно важно в связи с тем, что такие документы становятся обязательными к выполнению всеми клиниками с 2024 года. До этого времени, как ожидает Минздрав, будут обновлены КР по всем основным нозологиям.