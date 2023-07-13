Экс-замглавы ульяновского Минздрава возглавил пензенскую аптечную сеть «Фармация»

Андрей Петрищев занял должность генерального директора пензенской аптечной сети «Фармация». Ранее он занимал должность замминистра здравоохранения Ульяновской области. Это не первый чиновник из регионального Минздрава, который занял ключевую должность в структурах «Биотэка».

Бывший замминистра здравоохранения Ульяновской области Андрей Петрищев стал гендиректором пензенской аптечной сети «Фармация» (входит в ГК «Биотэк»), сообщил Vademecum. Доверительный управляющий фармактивами «Биотэка» Дмитрий Руцкой в разговоре с «ФВ» подтвердил кадровое назначение.

Андрей Александрович Петрищев родился в 1970 году в Дзержинске (Нижегородская область). Окончил Российский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия». Кандидат медицинских наук.

Работал в НИИ морфологии человека Академии медицинских наук СССР, в Российском государственном медицинском университете, Реабилитационном учебном центре Фонда социального страхования России, в банковских и коммерческих структурах. Возглавлял медицинский центр при МИДе. В апреле 2020 года назначен директором ТФОМС Владимирской области. С мая 2023 года — заместитель министра здравоохранения Ульяновской области.

В апреле другой экс-замглавы Минздрава Ульяновской области Валерий Жоров возглавил завод «Марбиофарм» группы «Биотэк». Он сменил на этой должности Евгения Голятина.

В апреле этого года фармактивы «Биотэка» перешли в доверительное управление Руцкому, который займется выводом юрлиц из тяжелого финансового положения. Речь, в частности, шла о таких юрлицах, как ООО «Биотэк», АО МФПДК «Биотэк», ОАО «Марбиофарм», ОАО «Фармация» (г. Пенза), ООО «Биодез», ОАО «Фармация» (г. Шахты).

С момента ареста экс-главы компании Бориса Шпигеля в марте 2021 года в «Биотэке» уже несколько раз сменилось руководство. В начале марта этого года кредиторы даже инициировали процедуру банкротства в отношении ряда компаний, входящих в группу. Так, в декабре 2022 года банк «Санкт-Петербург» подал к ОАО «Фармация» иск о банкротстве.

Фото: avo.ru

Артем Косенок

Руслан Мавлиханов

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