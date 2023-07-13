В Российском экспортном центре отметили рост поставок косметики за границу

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина заявила о росте поставок на экспорт в российской парфюмерно-косметической отрасли. В частности, речь идет о моющих средствах, эфирных маслах и влажных салфетках. По ее словам, экспорт таких товаров вырос на 30%.

Она отметила, что рост экспорта стал неочевидной реакцией на уход зарубежных брендов, потому что изначально предполагалось, что российские производители сконцентрируются на освоении освободившихся ниш именно на российском рынке. «Можно было предположить, что компаниям будет не до экспорта. Но есть серьезный рост поставок на экспорт, в том числе моющих средств, влажных салфеток, эфирных масел, — на 30% относительно предыдущего периода», — отметила Никишина в ходе форума «Иннопром». Ее слова приводит в публикации издание «Компания».

Тем не менее, она не видит препятствий для дальнейшего роста сбыта. «Мы в рамках большой химии, нефтехимии и удобрений всегда считались звездным лидером. Но наша парфюмерная, косметическая и фармацевтическая продукция сейчас стабильно дополняет химическую номенклатуру», — сказала глава РЭЦ.

Колоссальный спрос, по словам Никишиной, зафиксирован в Китае и странах Персидского залива, при том что ранее кремы, духи и прочие косметические товары поставлялись в основном на рынки ближнего зарубежья ввиду отсутствия языкового барьера и логистических особенностей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в России выпускается продукция 600 местных косметических брендов, причем большинство из них готовы наращивать производство. Он также отмечал, что отечественная косметическая и парфюмерная продукция является высококачественной и имеет серьезный потенциал в замещении западной: «Не уступает западной по качеству и активно реализуется внутри страны и за рубежом».

gxpnews