Ученые ДВФУ создали невидимый для рентгена аналог аппарата Илизарова

Сотрудники лаборатории экстремальных материалов и изделий специального назначения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали мини-фиксатор костей, невидимый при рентген-диагностике. Сейчас изделие проходит клинические испытания, сообщили в пресс-службе вуза.

Прототипом послужил аппарат Илизарова. Металлическая конструкция не пропускает рентгеновские лучи, что затрудняет отслеживание процесса лечения пациентов с травмами и заболеваниями костей и суставов. В исполнении ученых ДВФУ обновленная конструкция, собранная из полимерных композиционных материалов, стала не только рентгенопрозрачной, но и более легкой. При этом прочностные характеристики не уступают оригиналу, подчеркивается в материале пресс-службы.

“Обновленный аппарат стал легче, а технология его производства – проще и дешевле, и, что не менее важно, позволяет индивидуализировать размер и форму изделия с учетом клинической ситуации, комплекции и возраста пациента”, – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено удобство применения аппарата при устранении выраженных застарелых деформаций пальцев кисти. “Одномоментное устранение деформации в таких случаях сопряжено с риском натяжения сосудисто-нервных пучков, что может привести к нарушению кровоснабжения и потере пальца. Мини-фиксатор позволяет устранять деформацию постепенно. В процессе лечения “прозрачный” мини-фиксатор не закрывает на рентгенограммах кости и суставы кисти”, – отметил профессор Школы медицины ДВФУ Александр Золотов.

Ранее Минобрнауки РФ объявило о запуске в ДВФУ производства БАД на основе местного сырья – наземных и морских растений. Препараты предназначены для детоксикации и восполнения дефицита селена и витаминов. Проект в первую очередь направлен на обучение студентов – благодаря новому производству они смогут участвовать в создании фармацевтического продукта на всех стадиях.

gxpnews