Первый иск о канцерогенности ЛП от изжоги Zantac рассмотрят в Калифорнии в ноябре

В ноябре 2023 года в суде штата Калифорния начнется судебный процесс по делу Zantac (ранитидин). Это будет первый из десятков тысяч иск, поданный к производителю GSK и рассмотренный судом присяжных. В жалобе утверждается, что препарат от изжоги Zantac вызывает рак.

Изначально ожидалось, что первым судебным процессом по делу о канцерогенности Zantac станет разбирательство по иску, поданному Джеймсом Гетцем, однако GSK удалось его урегулировать. Подробности соглашения не раскрывались, но в компании заявили, что сделка отражает желание руководства «не отвлекаться на затянувшиеся судебные разбирательства по этому делу».

Кроме того, в декабре 2022 года федеральный судья встал на сторону производителей ранитидина (GSK, Sanofi, Pfizer и Boehringer Ingelheim). Суд постановил, что тысячи исков не имеют доказательной базы: причинно-следственная связь между приемом препарата и развитием рака не доказана. Тем не менее, хотя в федеральном суде ответчики одержали победу, множество разбирательств все еще продолжаются на уровне штатов. Больше всего исков подано в штате Делавэр.

Напомним, препарат Zantac использовался миллионами людей для лечения изжоги и кислотного рефлюкса. К 1988 году он стал самым продаваемым в мире лекарством, а в 1988 году – одним из первых препаратов, годовой объем продаж которого превысил $1 млрд. Однако в конце 2019 года, после того как была обнаружена его канцерогенность, Zantac сняли с производства. В 2020 году FDA изъяло из продажи все объемы Zantac и его дженериков.

Как оказалось, один из ингредиентов препарата приводит к образованию большого количества побочного химического продукта N-нитрозодиметиламина (NDMA), который является мощным канцерогеном человека. Многие потребители, кто принимал Zantac, в дальнейшем пожаловались на спровоцированный препаратом рак мочевого пузыря, пищевода, печени, поджелудочной железы, желудка.

По данным Bloomberg, первые результаты исследований, в которых содержится информация о канцерогенности Zantac, появились еще в 1978 году. Компания скрыла результаты этих исследований и не стала отзывать препарат из аптек, несмотря на предупреждения как собственных специалистов, так и независимых исследователей.

gxpnews