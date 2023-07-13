Illumina получила штраф $476 млн за сделку с Grail

Американская компания Illumina оштрафована ЕС на €432 млн ($476 млн) за закрытие сделки по покупке онкологического стартапа Grail за $7,1 млрд вопреки возражениям регуляторов. Против данного соглашения выступали Еврокомиссия и Федеральная торговая комиссия США, требуя приостановить процесс, пока расследуются вероятные проблемы конкуренции.

Illumina создала Grail – компанию-разработчика тестов для раннего выявления онкологических заболеваний – в 2016 году. Позже стартап отделился от Illumina и стал многомиллиардным предприятием. В конце сентября 2020 года Illumina объявила о приобретении Grail.

Однако регуляторы опасались, что после приобретения Grail у Illumina появится возможность помешать конкурентам Grail развиваться, создавая аналогичные разработки. В итоге сделка, которая все-таки состоялась, была заблокирована в сентябре 2022 года.

Преждевременное закрытие сделки позволило Illumina оказать решающее влияние на Grail, что и было сделано, заявила правоприменитель ЕС, назвав этот шаг беспрецедентным и очень серьезным нарушением.

«Если компании сливаются до получения разрешения, они нарушают наши правила. Illumina и Grail сделали это сознательно и преднамеренно, осуществив свое слияние в тот момент, когда мы еще проводили расследование», – говорится в заявлении главы антимонопольного ведомства ЕС Маргреты Вестагер.

Притом что Illumina должна выплатить €432 млн (10% от годовой выручки и максимально допустимый штраф по правилам ЕС за такие нарушения), компания Grail получила символический штраф в размере €1000 за активное участие в закрытии сделки. Это первый случай применения санкций к «поглощаемой» компании, пишет Reuters.

Помимо этого, ЕС требует выделения Grail в отдельную компанию, для того чтобы сделка была отменена. Illumina сопротивляется как этому предписанию, так и штрафу, намереваясь его обжаловать. «Мы закрыли сделку в 2021 году, поскольку не было никаких препятствий, <…> а сроки сделки истекли бы до того, как ЕК смогла бы принять решение по существу», – говорится в заявлении компании.

gxpnews