«Апиценна» на 20% увеличила выпуск инъекционных ветпрепаратов без привлечения допсредств

Московский производитель ветпрепаратов «Апиценна» на 20% увеличил выпуск инъекционных препаратов, предназначенных для устранения седативного и анальгезирующего действия у собак и кошек. Экономический эффект превысил 70 млн рублей, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития столицы. Нарастить производство удалось в рамках национального проекта «Производительность труда».

В частности, на предприятии были применены методики бережливого производства. Эксперты Регионального центра компетенций Москвы выявили основные виды производственных потерь: избыточное хранение неиспользуемых запасов, простой оборудования и излишние перемещения в процессе производства. Эти упущения устранены.

Кроме того, компании помогли оптимизировать рабочие процессы, также на предприятии внедрили адресное хранение. В результате «Апиценна» увеличила потенциал склада сырья и материалов в шесть раз и исключила простаивание производства. Все это позволило без привлечения дополнительных ресурсов снизить время производственного цикла в пилотном потоке с 90 до 55 часов (39%), а производство препаратов увеличить на 20% (177 флаконов в час на одного оператора).

В июне 2023 года производственная площадка московской компании «Ветбиохим» по выпуску ветпрепаратов получила аттестацию по стандарту GMP Турецкой Республики. Это позволит российскому экспортеру поставлять свою фармпродукцию не только на турецкий, но и на международный рынок.

gxpnews