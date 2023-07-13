Минпромторг: рост локального производства субстанций за 2022 год составил 24%

В России более 100 организаций осуществляют производство АФС, за 2022 год зафиксировано производство по 40 международным непатентованным наименованиям, ранее не производимым на территории РФ, 17 из которых предназначены для препаратов из текущего перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Объем локального производства фармацевтических субстанций по итогам 2022 года также демонстрировал рост на 24% относительно 2021 года, сообщает Минпромторг.

Ранее сообщалось, что с января по май 2023 года ряд позиций импортных фармацевтических субстанций подорожал в полтора-два раза относительно аналогичного периода предыдущего года и что цены на импортные фармацевтические субстанции снова растут после снижения в 2022 году. По итогам января – мая часть позиций подорожала год к году на 40-100% из-за девальвации рубля и необходимости в условиях санкций закупать вещества через посредников. По данным издания, удорожание сырья через несколько месяцев может сказаться на стоимости лекарств.

Как отметили в Минпромторге, импорт фармацевтических субстанций «показывает неоднородную динамику и зависит от стран и колебаний курса валюты». В министерстве подчеркнули, что в рамках мер господдержки предприятия химической промышленности реализуют проекты по производству реагентов, реактивов и интермедиатов, необходимых для удовлетворения потребностей фармацевтической промышленности.

gxpnews