В Сеченовском университете открыли магистратуру «Предприниматель в биомедицине»

Также выпускники получат знания, необходимые для запуска медицинских стартапов, их коммерциализации, внедрения инноваций, управления рисками и финансами, применения маркетинговых технологий. Обучение будет проходить в офлайн- и онлайн-форматах. Очно студенты будут посещать занятия одну неделю в семестре. Для дистанционного обучения будет использоваться образовательная платформа Сбера «Академия Edutoria».

Партнерами программы, помимо Сбера, выступают ГК «Р-Фарм» и STADA.

Программы для обучения предпринимателей в сфере здравоохранения появляются и в других регионах. Например, в 2022 году Томский политехнический университет и Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) начали готовить студентов по магистерской программе «Технологическое предпринимательство в медицине». Было открыто 25 бюджетных мест.

Программа рассчитана на студентов разных специальностей. Она охватывает несколько технических, медицинских и маркетинговых дисциплин, в том числе «современные технологии диагностики и терапии», «проектирование бизнеса в сфере медицинской техники», «моделирование биотехнических систем», «биостатистика», «клинические и доклинические исследования», «разработка интерфейсов и веб-приложений», «маркетинг и управление продажами».

Фото: freepik.com/автор: senivpetro

vademec