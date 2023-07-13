НИПК «Электрон» временно возглавил выходец из структур «Менатепа»

Изменения в ЕГРЮЛ внесены 11 июля 2023 года, однако на сайте компании Александр Элинсон по-прежнему значится в статусе гендиректора. Vademecum направил запрос в НИПК «Электрон».

Алексей Картавцев окончил физфак МГУ им. М.В. Ломоносова, с 1991 года работал структурах АО «Менатеп-Инвест», после чего специализировался на финуслугах и консалтинге. В разное время работал в инвестиционной компании Finpoint Advisers, возглавлял отделение корпоративных финансов АБ «Оргрэсбанк» (ОАО «Нордеа Банк», закрыт в 2021 году), а в 2010-х годах был председателем совета директоров удмуртского «Быстробанка», затем руководил одним из крупных поставщиков IT-решений для министерств, госструктур и столичной мэрии ООО «ДПИ-Проекты».

По состоянию на июль 2023 года Алексей Картавцев, по данным СПАРК-Интерфакс, владеет долей в 1% московской компании «Логистик Партнерс» и долей в 31,8% санкт-петербургского оператора питания «Фреш Поинт».

Летом 2022 года МВД объявило в розыск Александра Элинсона по неназванной статье Уголовного кодекса. Подробности дела не раскрывались. В самой компании утверждали, что Элинсон находится на лечении за границей, а попадание в базу розыска назвали технической ошибкой. По состоянию на июль 2023 года предприниматель по-прежнему числится в базе розыска МВД.

Ранее оборудование НИПК «Электрон» попадало в поле зрения следственных органов: в январе 2020 года Управление СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело в связи с поставкой в медучреждения региона 18 ультразвуковых сканеров НИПК «Электрон» с датчиками, имеющими, по мнению следователей, признаки незарегистрированных медицинских изделий. Фигурантом этого дела стала экс-министр здравоохранения региона Наталья Мазина.

В ноябре 2021 года Мазина была оправдана судом. Минздрав Саратовской области пытался обязать поставщика ООО «СМС Технологии» и производителя НИПК «Электрон» заменить поставленное оборудование за свой счет и взыскать пени, однако Арбитражный суд Саратовской области в мае 2022 года по итогам судебной экспертизы признал оборудование кондиционным. В августе 2022 года решение устояло в апелляции.

НИПК «Электрон» – один из российских производителей диагностического оборудования, включая рентгеновские аппараты, УЗИ и томографы. В 2021 году выручка компании составила 3,199 млрд рублей, чистая прибыль – 148,7 млн рублей, более поздние финансовые показатели компании не раскрываются.

Медтехника компании входит в протекционистский перечень российской радиоэлектронной продукции, что позволяет применять правило «второй лишний» на госторгах и получать приоритет при поставках медоборудования в государственные медучреждения.

Фото: electronxray.com

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