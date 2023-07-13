«Папийон» организует производство «умных» медицинских кроватей в Новосибирске

Кровати разработаны с прицелом на снижение нагрузки на медперсонал. Кровати позволяют не только вертикализировать пациентов, но и оснащены опциями для реабилитации, например, разработки подвижности ног, а также обладают антипролежневым режимом. По состоянию на июль 2023 года «Папийон» изготовила шесть опытных образцов кроватей в ценовом диапазоне от 400 тысяч до 1,8 млн рублей. В последующие три-четыре года планируется нарастить объем производства до 2,5 тысячи кроватей в год.

Vademecum запросил «Папийон» данные о сумме инвестиций в производство.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Папийон» зарегистрировано в Москве в октябре 2020 года. Юрлицо полностью принадлежит Римме Мендзебровской. В 2022 году компания получила 2,2 млн рублей при чистой выручке 552 тысячи рублей. «Папийон» выступает резидентом «Сколково» и технопарка «Новосибирский инновационный фонд». ГК «Медико-биологический союз» (МБС) занимается производством медизделий, включая экспресс-тесты для определения параметров свертываемости крови, а также группы и резус-фактора.

Медицинская мебель, включая медицинские функциональные кровати, входит в протекционистский перечень «Третий лишний».

За последние два года в локализацию производства кроватей в России вложился завод «Медстальконструкция» (входит в ГК «МЕГИ»), который на площадке в Уфе начал производство высокотехнологичных медицинских кроватей с объемом инвестиций 1 млрд рублей. Помимо проекта в Башкортостане, производитель металлической мебели «Формула мебели сад» планирует организовать серийное производство многофункциональных медицинских кроватей в Кольчугинском районе Владимирской области. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 105 млн рублей.