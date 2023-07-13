«Коммерсантъ»: импортные фармсубстанции подорожали в 2023 году более чем на 40%

В январе – мае 2023 года ряд позиций импортных фармацевтических субстанций подорожал в полтора-два раза после незначительного падения в 2022-м, рассказали изданию «Коммерсантъ» опрошенные эксперты и участники рынка.

Больше всего рост цен коснулся морской воды, необходимой для изготовления таких назальных спреев, как Снуп или Линаква. Субстанция подорожала, по данным RNC Pharma, на 101% – до 97 рублей за килограмм. Удорожание коснулось сырья и для других препаратов. Например, стоимость используемого в мази Метилурацил диоксометилтетрагидропиримидин выросла на 62% – до 1 тысячи рублей за килограмм, а входящая в состав венотонизирующих препаратов Венарус и Детралекс фракция (диосмин+флавоноиды в пересчете на гесперидин) подорожала на 57%.

По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, основной причиной роста цен является девальвация рубля. В «Герофарм» заметили, что сказалась и смена дистрибьюторов из-за санкций: «Не по всем позициям удается найти новых поставщиков с сохранением качества, поэтому часть компонентов приходится закупать через посредников по ценам в полтора-два раза выше».

Рост фармсбустанций неизбежно приведет к росту цен на препараты, заключили аналитики. Председатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев спрогнозировал 30-процентный рост стоимости препаратов с незарегистрированной ценой для перечня ЖНВЛП: «Мы можем увидеть подорожание и сейчас, потому что производители знают, что они через три месяца получат субстанцию по более высоким ценам».

По данным AlphaRm, за первую половину 2023 года больше всего выросла отпускная цена на муколитический препарат Флуимуцил: +72,2% год к году. Часть обезболивающих и лекарств от диабета подорожала за год в опте на 35–55%, некоторые позиции капель для носа – в среднем на 25%.

В «Герофарм» уточнили, что возросшие расходы производители не могут полностью переложить на препараты из перечня ЖВНЛП. В 2022 году цены на препараты отечественной компании из перечня выросли в среднем на 9,5%.

Российский рынок препаратов, заключают эксперты, на 80–85% зависим от импортных субстанций, а сырье могут выпускать не более десятка компаний. В Минпромторге, отвечающем за импортозамещение субстанций, заявили, что объем производства сырья в России в 2022 году вырос год к году на 24% и сейчас в проработке 13 проектов под выпуск 140 позиций активных фармсубстанций.

На прошлой неделе «Эндофарм» объявил о планах по созданию завода в Брянской области по производству полного цикла фармсубстанций за 30 млрд рублей. В компании сообщили, что планируют производить на предприятии до 60 наименований методом химического или биотехнологического синтеза, а также из животного и растительного сырья.