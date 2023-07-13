Минфин намерен продлить мораторий на штрафы за нарушения валютного законодательства

Минфин предложил продлить мораторий на штрафы за нарушения валютного законодательства до конца 2025 года. Сейчас он действует до 31 декабря 2023 года.

Министерство финансов намерено продлить мораторий на штрафы за нарушения валютного законодательства еще на два года — до 31 декабря 2025 года. Проект федерального закона размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас мораторий действует до конца 2023 года.

В июле 2022 года Госдума приняла закон о введении моратория для резидентов России на привлечение их к административной ответственности за ряд нарушений валютного законодательства, если они были вызваны санкциями. Предполагалось, что такая норма будет действовать до конца 2022 года. В декабре того же года Госдума приняла закон о продлении моратория до конца 2023 года.

В мае президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» поддержал идею о продлении моратория на штрафы после 2023 года. По его словам, нужно не допускать каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом.

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Артем Косенок

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