Novartis отменила сделку с BeiGene по разработке онкологического препарата

Novartis отменила сделку с BeiGene по разработке онкологического препарата ociperlimab, которую компании заключили в 2021 году. Это решение бросает тень на весь класс препаратов, нацеленных на TIGIT.

Novartis отменила опционную сделку с BeiGene по разработке онкологического препарата ociperlimab, нацеленного на иммунный рецептор TIGIT. Об этом сообщает BioPharmaDive.

В декабре 2021 года Novartis заплатила BeiGene 300 млн долл. за возможность разрабатывать препарат ociperlimab. Согласно условиям сделки, BeiGene должна была получить дополнительные 700 млн долл., если бы сделку продлили. Теперь BeiGene вернут все права на препарат.

Представитель Novartis сообщил Fierce Biotech, что решение было принято после оценки «всей текущей информации, включая данные II фазы испытаний, профиля пользы и риска, конкуренции, сроков, программ развития и будущих инвестиций».

В частности, будет отменена III фаза исследования ociperlimab при немелкоклеточном раке легкого и II фаза исследования препарата при тройном негативном раке молочной железы.

BioPharmaDive пишет, что это решение может вызвать новые сомнения в перспективности лекарств, нацеленных на TIGIT. Такие препараты разрабатывали Roche, MSD, Bristol-Myers Squibb, Gilead и GSK.

Разработка MSD в сочетании с «Китрудой» оказалась менее эффективной, чем химиотерапия, при лечении рака легких. Судьба препарата Roche TIGIT может зависеть от данных о выживаемости, но показатели замедления прогрессирования рака легких в сочетании с иммунотерапией «Тецентрик» оказались неудовлетворительными.

Тем не менее, BeiGene продолжает набирать пациентов для участия в III фазе исследования AdvanTIG 302, сочетающего ociperlimab и tislelizumab при недавно диагностированном немелкоклеточном раке легкого.

Права на tislelizumab Novartis приобрела у BeiGene в начале 2021 года. Это моноклональное антитело, ингибирующее белок PD-1, известный также как рецептор программируемой смерти-1, который играет значительную роль в регуляции иммунной системы. Предотвращение действия этого белка необходимо для остановки аутоиммунных процессов в организме.

Николай Соколов

pharmvestnik