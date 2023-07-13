Минздрав исключил из Госреестра шесть регудостоверений зарубежных препаратов

Минздрав исключил из Госреестра шесть регистрационных удостоверений. Все их владельцы — это зарубежные компании.

Из Госреестра отозвано шесть регистрационных удостоверений (РУ) на препараты. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава 11 июля 2023 года. Все владельцы регудостоверений — зарубежные компании.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Все препараты имеют аналоги на российском рынке. По данным ГРЛС, у лекарственного средства с МНН памидроновая кислота остался один аналог. Владелец регудостоверения — Genfa Medica, S.A. (Швейцария). Торговое наименование — «Помегара».

Препарат назначается при гиперкальциемии, обусловленной злокачественными опухолями, при костных метастазах злокачественных опухолей (преимущественно остеолитического характера) и множественной миеломы, а также при костной болезни Педжета. Оставшийся на рынке препарат имеет другие дозировки — 6 мг/мл и 9 мг/мл. По данным AlphaRM, в 2022 году продажи «Памидронат-медак» составили 1,5 тыс. упак. на 6,96 млн руб. Второй препарат не продавался.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Эглонил» (сульпирид), раствор для внутримышечного введения, 50 мг/мл, РУ — П N012589/03 от 30.03.2011, выдано «Санофи-Авентис Франс», Франция; «Сертикан» (эверолимус), таблетки диспергируемые, 0,1 мг, 0,25 мг, РУ — ЛС-002281 от 07.02.2012, выдано «Новартис Фарма АГ», Швейцария; «Памидронат медак» (памидроновая кислота), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 3 мг/мл, РУ — ЛСР-006190/08 от 04.08.2008, выдано «Медак ГмбХ», Германия; «Лазикс» (фуросемид), таблетки, 40 мг, РУ — П N014865/01 от 01.11.2008, выдано «Санофи Индия Лимитед», Индия; «Изозид комп» (—), таблетки покрытые оболочкой, РУ — П N009789 от 23.09.2011, выдано «Фатол Арцнаймиттель ГмбХ», Германия; «Адрибластин быстрорастворимый» (доксорубицин), лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 10 мг, 50 мг, РУ — П N013798/01 от 19.11.2007, выдано «Пфайзер Инк», США.

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Артем Косенок

Елена Калиновская

pharmvestnik