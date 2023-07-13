Вышло в свет «Руководство по биомедицинской экспертизе биомедицинских клеточных продуктов»

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России выпустил книгу «Руководство по биомедицинской экспертизе биомедицинских клеточных продуктов» (Москва, изд-во «Мелга», 2023. – 192 с.).

Книга издана под редакцией д-ра медицинских наук, профессора В. А. Меркулова. В числе составителей руководства – ведущие специалисты-эксперты ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

Руководство разработано в соответствии с действующим законодательством по осуществлению биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) в Российской Федерации и содержит специальные правила осуществления экспертизы качества, эффективности и безопасности БМКП в соответствии с научно обоснованной, системной и целостной методологией.

Основными элементами методологии биомедицинской экспертизы БМКП в России являются: обеспечение безопасности (биологической, специфической, токсикологической, иммунологической и др.), стандартизация показателей качества и методов их оценки, надлежащая организация разработки и процесса производства, организация и проведение доклинических и клинических исследований БМКП, стандартизация деятельности по рациональному медицинскому применению, пострегистрационный мониторинг.

Руководство адресовано специалистам, осуществляющим разработку, доклинические и клинические исследования БМКП, а также участвующим в проведении биомедицинской экспертизы БМКП.

Порядок приобретения книги представлен на сайте ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России в разделе «Издания».

gxpnews