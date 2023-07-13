СМИ: план Германии по возвращению фармпроизводств из Азии неосуществим из-за энергокризиса

Крупные фармкомпании ФРГ, как и других европейских стран, частично вывели свои производства за рубеж, в частности в Азию. Это было выгодно, так как производство лекарств в развивающихся странах дешевле. Однако в период ограничений из-за COVID-19 возникли перебои в поставках продукции, в связи с чем появился запрос на возвращение производств в ЕС. Тем не менее сейчас это невозможно из-за возросших в 2022-2023 годы цен на энергию в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на Handelsblatt. Издание, в свою очередь, отсылает к исследованию Института германской экономики (IW) в Кельне.

В источнике подчеркивается «огромная зависимость Европы» от поставок медикаментов из азиатских стран, и высокий уровень цен на энергоносители усугубляет неудовлетворительную ситуацию. Эксперты считают, что Германия постепенно теряет экономическую конкурентоспособность, что служит «заведомо плохой основой» для переноса производств из развивающихся стран обратно в Европу.

Кроме того, фармпроизводители оказываются в еще более невыгодном с экономической точки зрения положении из-за действующих в ЕС норм, обязующих компании снижать цены на фармацевтическую продукцию.

В 2022 году в Евросоюзе образовался дефицит важных лекарств, в том числе антибиотиков, инсулина, обезболивающих. Вице-премьер и министр здравоохранения Чехии Властимил Валек в мае заявил о «жесточайшей нехватке лекарств» в Европе и мире. В качестве основной причины он также называл передислокацию площадок по производству лекарств из Европы в Азию.

gxpnews