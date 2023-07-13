Мурашко: «В новых субъектах РФ открыто свыше 2000 аптек»

С момента присоединения к РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на этих территориях открыто более 2000 новых аптек. Речь идет как о государственных, так и коммерческих аптеках, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По сути дела, на сегодняшний день в основном это закрывает [потребность]», – отметил министр.

Он добавил, что в новых регионах также планируется применить российский опыт по выдаче лекарств прямо в медучреждениях: «Сейчас оформляем лицензии, для того чтобы они [жители] могли получить медицинскую помощь и лекарственные препараты в одном месте».

В России выдача лекарств в медучреждениях особенно актуальна в отдаленных территориях, где ближайшим пунктом медпомощи являются ФАПы. Всего в стране почти 35 тысяч ФАПов уже имеют такую лицензию.

«За очень короткий промежуток времени сформировали правила, обучили персонал и, соответственно, 35 тысяч ФАПов, где нет аптек, сегодня получили лицензию и отпускают лекарственные препараты. Это колоссальный, быстрый и хороший результат», – подчеркнул Мурашко.

Как ранее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в 2022 году в новые регионы поставили лекарства на сумму 7,5 млрд рублей. «С этого года запланировано поэтапное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с достижением более чем 90% охвата к 2025 году. Для граждан, которые страдают редкими, орфанными заболеваниями, лекарственное обеспечение с этого года обеспечивается в полном объеме централизованно за счет средств федерального бюджета», – рассказала она.

gxpnews