На площадке РСПП обсудят необходимые шаги для производства фармсубстанций с нуля

Производители субстанций и производители малой и среднетоннажной химии планируют разобрать конкретные примеры и сформировать предложения, необходимые для стимулирования производства фармсубстанций и интермедиатов. Этим займется рабочая группа на базе РСПП.

На базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) будет создана рабочая группа, участники которой обсудят конкретные кейсы и проработают возможность производства субстанций по полному циклу, начиная с интермедиатов. Об этом в интервью «ФВ» сообщил президент компании «Активный компонент» Александр Семенов.

«Цель группы — выстроить конкретные кейсы по возможностям производства определенных субстанций по-настоящему полного цикла, начиная с интермедиатов. Речь идет прежде всего о препаратах перечней СЗЛС и ЖНВЛП», — указал Семенов. По его словам, в группу вошли российские производители субстанций и производители малой и среднетоннажной химии. К работе группы также может присоединиться одна из дочерних компаний «Газпромнефти», уточнил Семенов. «ФВ» направил запрос в компанию, чтобы уточнить информацию.

Завершить работу и предоставить информацию представителями власти планируется где-то к началу IV квартала 2023 года. «С Минпромторгом мы будем обсуждать, согласовывать конкретные целевые шаги и преференции, необходимые конкретным предприятиям, которые берут на себя обязательства сделать определенные позиции в определенных объемах, в определенном ценовом диапазоне и с определенным гарантированным заказом», — сообщил Семенов.

В интервью он вместе с генеральным директором «Активного компонента» Инной Семеновой также рассказал, какие инструменты для развития отечественного производства субстанций сейчас не работают, а какие необходимо ввести.

Фото: Пресс-служба «Активного компонента»

Маргарита Грошева

pharmvestnik