67% врачей назначают пациентам БАД

Отношение врачей к употреблению БАД – вопрос сложный, вызывающий дискуссии, часто ожесточенные. Только треть врачей не назначает пациентам БАД, хотя уверенности в их безопасности и эффективности у них нет, показывают результаты опроса, проведенного в сообществе «Врачи РФ». При этом БАД остаются самой стабильной категорией рынка: в 2022-м прирост составил 19,8% к предыдущему году.

Половина врачей, принявших участие в опросе на портале «Врачи РФ», относятся к употреблению БАД положительно (против 16%, относящихся отрицательно). При этом часто назначают их пациентам гораздо меньшее количество респондентов – только 27%, а 29% вообще не назначает их.

Чаще всего врачи назначают биологически активные добавки в составе комплексной терапии (так ответил 51% респондентов), для профилактики заболеваний (36%) и в качестве общеукрепляющего средства (31%).

Самыми популярными у врачей являются витамины и витаминные комплексы (58%), пробиотики и продукты на их основе (45%), минералы и их соединения (42%).

Основной причиной, по которой врачи не назначают БАД своим пациентам, – отсутствие доказанной эффективности, так ответили 32%. Есть и схожий ответ: 19% не назначают БАД из-за того, что они отсутствуют в клинических рекомендациях. Еще одна важная причина не назначать БАД – отсутствие уверенности в составе и механизме действий БАД, так ответили 19% респондентов, 21% говорит об отсутствии доказательной базы по безопасности, а 10% – об отсутствии четкой клинической формулы.

Таким образом, две основные причины критического отношения к БАД – сомнения в их безопасности (63%) и эффективности (62%), а также отсутствие доказательной базы (49%).

При этом почти половина (49%) врачей-респондентов нейтрально относится к тому, что пациенты самостоятельно принимают биологически активные добавки, чуть больше трети относится к этому резко отрицательно (7%) и отрицательно (28%).

Неоднозначное отношение врачей к БАД не влияет на их популярность: до данным аналитического агентства DSM Group, эта категория одна из немногих показывает положительную динамику в упаковках и в 2022 году, и в 2023-м. Несмотря на то что с января 2021 года разрешена онлайн-торговля БАД и витаминами, самым стабильным остается аптечный канал. В 2022 году емкость коммерческого рынка биодобавок составила 105 млрд рублей и 364 млн упаковок. Последние четыре года рынок добавок к пище рос двузначными темпами. Так, в 2022 году прирост составил 19,8% к предыдущему году. За первые пять месяцев 2023 года аптечные продажи БАД также вышли в плюс по сравнению и с прошлым, и с 2021 годом.

Распространение коронавирусной инфекции в 2020-2021 годах сделало популярным категорию БАД с витаминами D3 и С. В 2022 году количество новинок в этих категориях продолжало расти, но прирост в объемах уже не такой значительный. Так, предложение БАД с витамином С увеличилось на 36%, но продажи снизились на 16%. Категория витамина D3 еще продолжает расти: +61% в СКЮ и +18% в деньгах.

Но фокус предложений сместился на новые категории. В 2022 году на 63% вырос ассортиментный ряд БАД с коллагеном, а их оборот в стоимостном выражении увеличился на 59%. Стрессовая обстановка сделала более популярной и без того емкую группу БАД, обладающих успокаивающим и мягким снотворным действием: появилось почти 100 новых наименований, и продажи выросли на 17%.

Методология: опрос проводился в сообществе «Врачи РФ» с 29 мая по 13 июня 2023 года, всего в нем приняло участие 1100 врачей.

gxpnews