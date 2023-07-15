ГК «Фармасинтез» выходит на рынок Сирии

Научно-производственный комплекс «Фармасинтез-Норд», входящий в группу компаний «Фармасинтез», успешно прошел инспекцию Минздрава Сирии на соответствие требованиям GMP-стандартов и получил официальное разрешение на поставку производимых препаратов на территорию Сирийской Арабской Республики.

Комиссия, состоящая из представителей Минздрава и фармацевтических компаний Сирии, оценивала соответствие производственных площадок «Фармасинтез-Норд» требованиям GMP, а также регуляторным требованиям Министерства здравоохранения Сирийской Арабской Республики. Делегация посетила производство цитостатических препаратов, на котором в данный момент выпускается 45 торговых наименований онкологических лекарственных препаратов, 99% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава России. Также были проинспектированы складские зоны, лаборатории, произведена оценка необходимой документации.

В ходе проведенной инспекции была осуществлена дополнительная проверка на соответствие требованиям, предъявляемым Минздравом Сирии, которые в некоторых аспектах отличаются от стандартной сертификации GMP Минпромторга РФ.

ГК «Фармасинтез» одной из первых среди российских компаний будет поставлять в Сирию линейку жизненно важных препаратов – противоопухолевых, гормональных, вакцин, антибиотиков. Производственные мощности компании позволят полностью покрыть потребности государства в этих лекарствах. Старт поставок препаратов ожидается в ближайшее время.

«Выход на рынок Сирии является новой перспективой для экспортных активностей компании на Ближнем Востоке. В планах „Фармасинтеза” – расширение географии поставок препаратов в другие страны региона», – отметил Никита Пуния, исполнительный директор ГК «Фармасинтез».

Дистрибьютером продукции «Фармасинтеза» в Сирии станет компания Maatouk, сотрудничество с которой началось еще три года назад и было приостановлено в период пандемии.

gxpnews