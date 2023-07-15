Минсельхоз опроверг риск дефицита ветпрепаратов в России

Отечественная продукция занимает долю в 70% на российском рынке ветеринарных препаратов. Это говорит о том, что риск формирования дефицита из-за необходимости прохождения проверки на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP) отсутствует, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

«В РФ зарегистрировано 782 лекарственных препарата для ветеринарного применения в сегменте животные-компаньоны, из которых отечественного производства – 570 (73%), а зарубежного – 212 (27%). Риск дефицита ветпрепаратов отсутствует», – уточнили в ведомстве. В сообщении также говорится, что Минсельхоз осуществляет постоянный мониторинг ситуации на рынке ветеринарных лекарств.

Так ведомство отреагировало на очередное предупреждение Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) по поводу ужесточения правил ввода в оборот ветпрепаратов на российском рынке. В ассоциации, куда входят четыре компании – MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim, Zoetis (поставляют на российский рынок около 47% всех импортных ветеринарных лекарственных препаратов), сегодня вновь заявили о вероятном исчезновении большинства импортных препаратов: пока новым условиям соответствуют только 19 препаратов из 127, которые поставлялись в Россию в 2022 году.

В предыдущем месяце исполнительный директор АВФАРМ Семен Жаворонков говорил, что из-за сертификации GMP из 1000 зарубежных ветеринарных лекарств в России останется порядка 60 наименований. «Приблизительно 3-4% зарубежных производителей смогут поставлять препараты на территорию России после 1 сентября», – сообщал он.

gxpnews