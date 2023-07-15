В 2024 году американская Cingulate представит свой препарат против СДВГ

Американская Cingulate планирует к середине 2024 года подать в FDA заявку на одобрение препарата CTx-1301 на основе дексметилфенидата. Компания ожидает завершения третьей фазы клинических испытаний, итог которых станет базой для вынесения регулятором решения по поводу заявки.

Препарат CTx-1301 испытывают на детях, подростках и взрослых пациентах, он предназначен для однократного приема в течение дня. Это стимулирующее средство, созданное с помощью разработанной компанией Cingulate технологии доставки лекарств (Precision Timed Release), которая позволяет в течение дня трижды высвобождать дексметилфенидат. Это повышает активность норадреналина и дофамина, говорится в сообщении компании.

По информации исследователей, промежуточные результаты испытаний продемонстрировали положительный эффект в сравнении с плацебо. Изменения фиксировались в том числе по шкале AISRS, которая измеряет импульсы СДВГ у взрослых.

Кроме того, пациенты «отметили большую общую удовлетворенность от применения CTx-1301 по сравнению с предыдущими препаратами для лечения СДВГ», говорится в пресс-релизе компании. По мнению генерального директора Cingulate Шейна Шаффера, разработка обладает «непревзойденными отличиями» в сравнении с другими препаратами для терапии СДВГ.

В июне российская компания «Герофарм» объявила о выводе на рынок препарата «Когниттера» для лечения СДВГ у детей от шести лет и взрослых. Действующее вещество атомоксетин – наиболее изученная молекула для лечения СДВГ из зарегистрированных в РФ.

gxpnews