Биотех-компания привлекла 155 млн рублей на инвестиционной площадке «Сколково»

Биотехнологическая компания «Развитие Биотехнологий» («РБТ») группы Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) привлекла 155 млн рублей с помощью инвестиционной платформы резидента «Сколково» Rounds. Средства пойдут, в частности, на разработку вакцин, сообщили во внешней пресс-службе фонда «Сколково».

Сумма заявок от желающих принять участие в первом инвестиционном раунде компании достигла более 251 млн рублей, однако удовлетворена была только часть из них. Акционерами компании стали 860 инвесторов. С возможностью получить льготу фонда «Сколково» – возмещение до 50% от суммы инвестиций – в РБТ проинвестировали 59 участников (общая сумма – 110 млн рублей).

«Размещение прошло успешно благодаря экосистеме ИСКЧ и поддержке инвесторов со стороны „Сколково”. Это хороший пример того, что в России у инвесторов есть интерес к биотеху. А биотех для своего развития способен привлекать инвестиции на рынке венчурного капитала», – заявил директор компании «РБТ» Игорь Красильников.

По словам директора по операционной работе кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Владимира Егорова, «размещение „РБТ” стало первым опытом привлечения средств с использованием инвестиционной платформы с возможностью дальнейшего получения возмещения через нашу программу». Он добавил, что ИСКЧ – официальный партнер «Сколково», развивающий ряд перспективных проектов в сфере высокотехнологичной медицины: генной терапии, клеточных технологий и вакцин.

В апреле сообщалось, что дочерняя компания ИСКЧ – центр генетики и репродуктивной медицины Genetico – в ходе IPO на Мосбирже привлекла 178 млн рублей. Всего было размещено 10 млн акций по 17,88 рубля за каждую. Средства планируется направить в том числе на развитие генетических сервисов.

gxpnews