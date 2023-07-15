В мэрии Москвы рассказали о двукратном росте числа КИ лекарств

Фармкомпании и компании – разработчики лекарств начали активнее подавать заявки в Московский центр инновационных технологий в здравоохранении на проведение клинических исследований (КИ). За последнее время количество проводимых и запланированных КИ выросло вдвое, рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Точный период времени она не назвала. Тем не менее уточнила, что «это уже 31 исследование по 22 заболеваниям, в том числе по профилям „онкология”, „эндокринология”, „кардиология”, „пульмонология”, „гематология” и „хирургия”». В 14 случаях уже подобраны центры для проведения КИ. Двум исследованиям оказана помощь в наборе добровольцев, еще по девяти ведется подготовка развернутых баз для дальнейшей помощи в наборе пациентов.

Напомним, что чуть раньше, в мае 2023 года, Ракова говорила, что с сентября 2022 года с заявками на проведение КИ обратились семь фармкомпаний, представивших суммарно 16 разработок.

«Взаимодействие города и фармбизнеса обеспечивает специально созданный Департамент клинических исследований. Он взял на себя роль единого центра коммуникации между всеми звеньями столичной экосистемы – медицинскими учреждениями, цифровыми возможностями московского здравоохранения, этическими комитетами и другими элементами», – заключила Анастасия Ракова.

gxpnews