В Анапе построят фармзавод и индустриальный парк с фармпроизводством

В Анапе в станице Гостагаевской и на территории будущего индустриального парка «Воскресенский» появятся два фармацевтических предприятия. Реализация первого инвестпроекта уже идет: построены четыре из шести корпусов фармзавода, сообщается на сайте администрации города-курорта.

Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в конце 2023 года. Мощность объекта – 30 млн упаковок лекарств в год. Какие именно препараты будет выпускать завод, не уточняется. Проект получает поддержку Фонда развития промышленности Краснодарского края, а также участвует в нацпроекте «Производительность труда».

Второй проект – строительство индустриального парка «Воскресенский», соглашение о его реализации подписано на ПМЭФ-2023. Всего на его территории будет пять резидентов, которые займутся производством фармацевтической продукции, текстиля, мебели и косметических средств. Срок строительства – с 2024 по 2027 год.

gxpnews