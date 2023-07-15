Экс-замглавы Минздрава Рязанской области арестована по подозрению в получении взятки

Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство СУ СКР по Рязанской области по делу Петиной 11 июля и поместил ее под стражу до 9 сентября, решение еще не вступило в законную силу. Обвиняемую подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Помимо Ирины Петиной, по данным «Новой газеты», также задержан бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков – он занимал этот пост в 2017–2021 годах. Издание сообщает, что оба задержания связаны с расследованием в Рязанской области уголовного дела о закупках медоборудования.

Официально обстоятельства дела и предполагаемая сумма полученной взятки не раскрываются.

Ирина Петина занимала пост замминистра здравоохранения региона в 2011–2020 годах. Она курировала работу отдела бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, а также планово-финансового отдела.

В июне 2020 года, в связи со смертью предыдущего сенатора, губернатор Рязанской области Николай Любимов назначил Петину на пост представителя региона в Совете Федерации. Через два года ее сенаторские полномочия истекли и более не продлевались.

Ранее Советский районный суд Рязани продлил арест главврачу Центра эпидемиологии Рязанской области Елене Паненковой до 14 августа 2023 года. Ее подозревают в 21 эпизоде получении взяток должностным лицом на общую сумму 15,7 млн рублей.