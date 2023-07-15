Росстат сообщил о росте цен на лекарства в июне на 0,7%

Росстат сообщил о росте цен на лекарственные препараты по итогам июня. Их стоимость увеличилась на 0,7%. Также выросла стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,7%. В том числе подорожали:

аллохол — на 4,4%;

афобазол — на 2,5%;

корвалол — на 2,4%;

кеторол экспресс — на 1,8%;

поливитамины — на 1,5%;

канефрон Н — на 1,1%;

левомеколь — на 1%;

эргоферон — на 0,9%;

троксерутин, сульфацетамид и алмагель — на 0,8%.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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