Росстат сообщил о росте цен на лекарства в июне на 0,7%

Росстат сообщил о росте цен на лекарственные препараты по итогам июня. Их стоимость увеличилась на 0,7%. Также выросла стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне.
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,7%. В том числе подорожали:
- аллохол — на 4,4%;
- афобазол — на 2,5%;
- корвалол — на 2,4%;
- кеторол экспресс — на 1,8%;
- поливитамины — на 1,5%;
- канефрон Н — на 1,1%;
- левомеколь — на 1%;
- эргоферон — на 0,9%;
- троксерутин, сульфацетамид и алмагель — на 0,8%.
Фото: freepik/ru.freepik.com
Артем Косенок
pharmvestnik