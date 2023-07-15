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Росстат сообщил о росте цен на лекарства в июне на 0,7%

Росстат сообщил о росте цен на лекарственные препараты по итогам июня. Их стоимость увеличилась на 0,7%. Также выросла стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,7%. В том числе подорожали:

  • аллохол — на 4,4%;
  • афобазол — на 2,5%;
  • корвалол — на 2,4%;
  • кеторол экспресс — на 1,8%;
  • поливитамины — на 1,5%;
  • канефрон Н — на 1,1%;
  • левомеколь — на 1%;
  • эргоферон — на 0,9%;
  • троксерутин, сульфацетамид и алмагель — на 0,8%.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок
pharmvestnik

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14 июля, 2023 | Просмотров: 89