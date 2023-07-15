ADC Therapeutics приостанавила набор на испытания онкопрепарата после смерти семи пациентов

ADC Therapeutics приостановила набор на испытание онкологического препарата Zynlonta после смерти семи пациентов. Случаи не были связаны или скорее всего не были связаны с исследуемым препаратом, заявила компания. Препарат одобрен по ускоренной схеме в США и зарегистрирован в Европе.

ADC Therapeutics приостановила регистрацию на испытание препарата для лечения одного из типов рака крови Zynlonta. В ходе исследования семь пациентов умерли, а у пяти появились проблемы с дыханием, пишет Reuters.

Zynlonta испытывали в комбинации с ритуксимабом, биоаналогом моноклонального антитела Roche Rituxan, у ослабленных пациентов с ранее нелеченой диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой.

Согласно оценке исследования, 11 из 12 таких событий, в том числе шесть из семи случаев смерти, не были связаны или скорее всего не были связаны с исследуемым препаратом, заявила компания.

По данным ADC, умершие онкологические больные были старше 80 лет и имели одно или несколько тяжелых респираторных и сердечных заболеваний, таких как отек легких или недавно перенесенный COVID-19.

Аналитик TD Cowen Борис Пикер отметил, что проблема безопасности может быть связана с комбинацией Zynlonta и ритуксимаба и что для продолжения исследования может потребоваться изменение протокола, например понижение дозы.

Zynlonta получил ускоренное одобрение FDA для лечения взрослых с некоторыми типами крупноклеточной В-клеточной лимфомы, у которых наблюдался рецидив или которые не ответили на предыдущее лечение.

ADC заявила, что не планирует сообщать больше данных о промежуточной стадии исследования к концу года. Также компания уведомила все регулирующие органы, в том числе в Европе, где препарат одобрен, о своем решении приостановить регистрацию на испытания.

Николай Соколов

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