Правительство обновило список критического импорта с поддержкой государства

Правительство утвердило новый перечень критического импорта с поддержкой государства. В него вошли новые товарные позиции.

Правительство обновило перечень продукции критического импорта с господдержкой. В него добавлены новые позиции. Соответствующее распоряжение № 1787-р от 04.07.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, в наименование кода «Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи» были добавлены следующие коды ТН ВЭД:

3004 20 000 8 (прочие (антибиотики);

2937 50 000 0 (простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, их производные и структурные аналоги).

Также были добавлены еще несколько кодов наименований медизделий и продукции, использующейся на фармпроизводстве:

4016 99 970 1 (пробки резиновые инсулиновые);

4016 99 970 8 (прочие резиновые изделия);

8309 90 900 0 (пробки, колпачки и крышки (включая крончатые колпачки, завинчивающиеся колпачки и пробки с устройством для разливки), закупорочные крышки для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок, герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности, из недрагоценных металлов);

9016 00 100 0 (весы чувствительностью 0,05 г или выше, с разновесами или без них);

9018 31 100 1 (шприцы для инсулина объемом не более 2 мл);

9018 90 500 1 (системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов).

Документ разработан в рамках программы государственных гарантий страхования ввоза таких товаров, которую в сентябре 2022 года утвердило правительство. Программой предусмотрено, что государство гарантирует обеспечение исполнения обязательств АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» по договорам страхования и договорам перестрахования. Обязанности государства в рамках данных гарантий выполняет ВЭБ.РФ.

В ноябре того же года был утвержден перечень товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности для критического импорта. Правительство включило в этот список медицинскую и фармацевтическую продукцию.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik