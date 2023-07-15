Испания присоединится к изучению информации о суицидальных мыслях у потребителей «Оземпика»

Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями (AEMPS) присоединится к расследованию о побочных эффектах в виде суицидального поведения у пациентов, которые принимают препараты Novo Nordisk для борьбы с лишним весом. Об этом сообщает газета El País.

Расследование инициировано Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Как ранее писал Reuters, это может стать поводом для расширения списка побочных эффектов препаратов «Оземпик» (семаглутид) и «Саксенда» (лираглутид). Сейчас о вероятности появления суицидальных мыслей в инструкциях к ним не сообщается.

Представители Novo Nordisk отрицают причинно-следственную связь между приемом препаратов и суицидальным поведением у потребителей. Семаглутид и лираглутид использовались на протяжении многих лет как для лечения диабета, так и для борьбы с ожирением, и оснований вносить такие поправки в инструкцию к ним не было, утверждают в компании.

gxpnews