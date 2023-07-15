FDA одобрило безрецептурную продажу противозачаточных таблеток

Perrigo объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило противозачаточный препарат Opill в качестве OTC. Препарат до этого отпускался по рецепту с 1973 года.

Perrigo впервые получила права на ЛП для ежедневного применения благодаря приобретению компании HRA Pharma за $2,13 млрд в 2021 году. В 2022 году HRA Pharma подала заявку в FDA на одобрение безрецептурной продажи ежедневных противозачаточных таблеток Opill. Правозащитные группы заявляют, что одобрение может устранить барьеры доступа к противозачаточным средствам, такие как стоимость и время посещения врачей: препарат будет доступен в магазинах и онлайн в первом квартале следующего года. Стоимость будет озвучена на следующей неделе. «Сегодняшний день знаменует собой важный шаг на пути к полноценному доступу американцев к основным медицинским услугам», – заявил в своем заявлении министр здравоохранения и социальных служб Хавьер Бесерра.

Это решение FDA стало следствием постановления Верховного суда США отменить федеральные гарантии права на аборт, передав полномочия относительно запрета или разрешения абортов законодательным органам самих штатов, в результате чего в ряде штатов запретили аборты.

«Предоставление женщинам доступа к этой единственной марке мини-пили – это небольшой шаг в правильном направлении. FDA должно предоставить всем женщинам доступ ко всем формам гормональной контрацепции без рецепта», – сказал доктор Джеффри Сингер.

gxpnews