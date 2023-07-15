Завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Брюна

Фигурантами в деле об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также являются вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров, начальник отдела по проведению торгов центра Людмила Еременкина и гендиректор ООО «Микротехнологии» Сергей Васильев. Изначально фигурантам инкриминировали хищение 20 млн рублей, но в ходе расследования уголовного дела сумма предполагаемого ущерба возросла в несколько раз – до 138 млн рублей.

Все обвиняемые 12 июля подписали протокол об окончании следственных действий по уголовному делу. В ближайшее время их ждет ознакомление с материалами 200-томного дела.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин зимой 2020 года обратился в ФАС с требованием провести контрольные мероприятия по поводу связи Брюна и Якушева с поставщиком реагентов – компанией «Медиатрейд». Проверка была инициирована на фоне ажиотажного спроса со стороны водителей на тестирование на хронический алкоголизм в конце 2019 года. Тогда Минздрав России утвердил обновленный порядок медосмотра для водителей, согласно которому для получения водительского удостоверения необходимо было сдавать мочу для прохождения теста на употребление наркотических веществ и маркера CDT на определение регулярной алкогольной нагрузки. Позднее из-за высоких затрат данные правила отменили.

Проверка ФАС показала, что до сентября 2016 года владельцем компании «Медиатрейд» являлся Владимир Якушев. Дистрибьютор на госторгах неоднократно выступал единственным участником по поставке оборудования и реагентов для определения наркотических веществ в моче.

В августе 2022 года Комиссия ФАС России признала «Медиатрейд» и еще 10 поставщиков виновными в картельном сговоре на 30 торгах в 2017–2019 годах на общую сумму 125,7 млн рублей. Речь шла о поставке медоборудования и реагентов для тестирования на следы алкоголя и наркотиков в моче.

Регулятору удалось отследить более 60 закупок, ущерб бюджету от действий фигурантов оценили в более 400 млн рублей. Среди поставщиков были ООО «Битест», ООО «Медиатрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост». Материалы дела передали в правоохранительные органы.

Евгения Брюна и Владимира Якушева задержали 19 августа 2022 года. В этот же день в Минздраве отметили, что Брюн больше не является главным внештатным психиатром-наркологом из-за ликвидации самой должности. Изначально Владимир Якушев свою вину признал и был отправлен под домашний арест. Тогда же он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания о закупках медоборудования и в отношении Брюна. Но позднее, по данным «Коммерсанта», Якушев позицию изменил и отказался от прежних показаний.

Под домашний арест тогда же поместили и Евгения Брюна, затем меру неоднократно продлевали. В начале 2023 года представители защиты Брюна просили освободить обвиняемого от домашнего ареста по состоянию здоровья – в 2019 году Брюн перенес несколько операций по шунтированию сосудов. Адвокаты предложили сменить меру на запрет определенных действий. Защитники Якушева также ходатайствовали об аналогичной мере пресечения, так как обвиняемому необходимо ухаживать за проживающей отдельно от него матерью и работать. Мосгорсуд счел доводы защиты недостаточными и отказался отменить решение Тверского районного суда Москвы.