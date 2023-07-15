В «Р-Фарм» назначен операционный директор

Подчиняться менеджер будет непосредственно генеральному директору, а курировать – всю операционную деятельность холдинга.

Ренат Ниазбаев окончил Национальный исследовательский университет ВШЭ по специальности «финансы и фондовые рынки», а также получил степень MBA по программе «Стратегический менеджмент». Стаж работы Ниазбаева в сфере управления составляет более 25 лет и в том числе включает в себя опыт управления крупными производственными объектами.

Ниазбаев в должности генерального директора руководил компанией «Элма групп», производственным объединением «Элтра» и другими организациями. До прихода в «Р-Фарм» пять лет занимал должность гендиректора Ростовского морского мультимодального порта.

Это не первые кадровые изменения в топ-менеджменте «Р-Фарм» при Василии Игнатьеве. В прошлом году Игнатьев пригласил в компанию Тимофея Петрова, который возглавил R&D-подразделение «Технология лекарств» и новый московский завод «Спутник Технополис». У Петрова большой послужной список на фармацевтическом рынке – R&D-центр «НоваМедики», «Фарм-Синтез» и «Рафарма».

Фото: rostov.kp.ru

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