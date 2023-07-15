«Ростех» разрабатывает аппарат для непрямого массажа сердца за 329 млн рублей

«Кардиоробот» представляет собой переносное компактное устройство, которое позволяет повысить эффективность непрямого массажа сердца при проведении сердечно-легочной реанимации. Эффект достигается за счет применения адаптивного режима подстройки параметров компрессии под пациента: аппарат укомплектован манжетой неинвазивного измерения артериального давления и датчиком SpO2, который измеряет уровень насыщения крови кислородом, поэтому может корректировать проведение процедуры в режиме реального времени.

«Кардиоробот» способен выполнять непрямой массаж сердца до 45 минут, в отличие от человека, который после двух-трех минут начинает уставать, что постепенно снижает качество проведения реанимации. В устройстве предусмотрена опция защиты от перелома ребер.

Устройство работает от аккумулятора, поэтому может применяться не только в отделениях реанимации и интенсивной терапии, но и в автомобилях скорой помощи. Решение призвано повысить шансы пациентов на выживание в критическом состоянии и позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал.

Разработку «кардиороботов» при поддержке Минпромторга России ведет НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»). Объем инвестиций в проект оценивается в 329 млн рублей. Доклинические испытания прибор прошел в 2017 и 2018 годах. Объем рынка производитель оценивает в 9 тысяч устройств с учетом оснащения автомобилей скорой помощи. По словам гендиректора НПП «Алмаз» Михаил Алина, разработчик получил 1,5 тысячи заявок на приобретение изделия.

НПП «Алмаз» специализируется на разработке и серийном выпуске СВЧ-приборов и изделий для телекоммуникационной аппаратуры. Компания входит в холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех». Финансовые показатели компании не раскрываются.

В июне 2023 года еще одно предприятие госкорпорации – АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» – вывело на рынок аппарат экстренного восстановления кровообращения LifeStream ECMO. Прибор разработан в 2018 году и законтрактован к поставке Минпромторгом на 50 млн рублей еще в апреле 2020 года, однако получил валидацию Росздравнадзора после повторных клинических испытаний только три года спустя.

Фото: almaz-rpe.ru

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