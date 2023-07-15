Roivant может продать Roche лекарство от болезней кишечника за 7 млрд долларов

Roivant может продать Roche препарат для лечения болезней кишечника. Сумма сделки предположительно составит 7 млрд долл., пишут СМИ.

Биотехнологическая компания Roivant Sciences ведет переговоры о продаже компании Roche экспериментального препарата для лечения воспалительных заболеваний кишечника, включая язвенный колит и болезнь Крона. Сумма сделки может составить более чем 7 млрд долл., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

О продаже препарата может быть объявлено в ближайшие дни, но переговоры все еще могут сорваться. Также на покупку может претендовать еще один игрок, сообщает издание.

Экспериментальный препарат Roivant, RVT-3101, проходит III фазу клинических испытаний для лечения язвенного колита средней и тяжелой степени, а также болезни Крона. В июне RVT-3101 показал сокращение воспаления и язв в толстой кишке по сравнению с плацебо в промежуточном исследовании.

В конце 2022 года Pfizer и Roivant Sciences объявили о создании компании Vant, которая должна была заниматься разработкой RVT-3101. «Мы верим в способность RVT-3101 изменить ситуацию с воспалительными заболеваниями кишечника, которая уже давно нуждается в новых, инновационных и более эффективных методах лечения», — заявлял тогда президент и главный инвестиционный директор Roivant Маюх Сухатме.

Язвенный колит и болезнь Крона являются родственными хроническими состояниями, связанными с проблемами иммунной системы. Они приводят к воспалению и язвам в толстой кишке и желудочно-кишечном тракте. В США от них страдают около 2 млн человек.

Лекарства против аутоиммунных заболеваний оцениваются как один из крупнейших рынков для фармацевтической промышленности, его емкость составляет примерно 40 млрд долл. Чтобы укрепить свое портфолио аутоиммунных препаратов, MSD в прошлом месяце заплатила 10,8 млрд долл. за покупку Prometheus Biosciences, которая также разрабатывает лекарство от язвенного колита. В декабре Amgen решила купить Horizon Therapeutics, у которой также есть портфолио аутоиммунных средств.

Николай Соколов

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