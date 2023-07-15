Суд снова поддержал Berlin-Chemie в споре с Роспатентом вокруг бренда «Мезим»

После повторного рассмотрения дела суд снова признал общеизвестными товарные знаки на препараты иностранной компании для пищеварения. Речь идет о споре между Berlin-Chemie и Роспатентом вокруг бренда «Мезим».

Суд по интеллектуальным правам признал недействительным отказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности признать знаки препаратов «Мезим» и «Мезим Форте» общеизвестными на территории России. Суд удовлетворил соответствующее заявление немецкой компании Berlin-Chemie AG, следует из карточки судебного дела. Речь о решении Роспатента, вынесенном 12 декабря 2021 года.

Это уже второе решение в пользу иностранного производителя в рамках дела. Аналогичное решение суд принял в сентябре 2022 года. Но Роспатент подал кассационную жалобу, после рассмотрения которой дело было направлено на новое рассмотрение.

Согласно новому решению суда, товарные знаки «Мезим» и «Мезим Форте» признаны общеизвестными.

Фото: unsplash.com

Маргарита Грошева

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