Россельхознадзор разработал формы проверочных листов для проверок обращения ветпрепаратов

В Россельхознадзоре разработали формы проверочных листов, которые используются при контроле в сфере обращения ветпрепаратов. Так, в список контрольных вопросов вошли те, что связаны с изготовлением и отпуском лекарственных средств ветаптеками. В случае принятия документа, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Россельхознадзор разработал формы проверочных листов, используемых надзорным органом и его территориальными органами при контроле в сфере обращения ветеринарных препаратов. Соответствующий проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в приказ Россельхознадзора № 164 от 03.02.2022. В случае принятия документа, проект приказа вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Так, в список контрольных вопросов вошли те, что связаны с изготовлением и отпуском лекарственных ветпрепаратов аптеками. Например, соответствует ли качество препаратов, изготовленных ветаптекой, требованиям фармакопейной статьи, а также осуществляется ли при изготовлении контроль фармсубстанций, вспомогательных веществ, упаковочных материалов и т.д.

В феврале 2022 года Россельхознадзор утвердил восемь форм проверочных листов, которые касаются доклинических и клинических исследований лекарств, их изготовления, отпуска и хранения, реализации, продажи и применения, а также соблюдения контролируемым лицом обязательных требований при осуществлении фармдеятельности.

В начале июня 2023 года Минсельхоз утвердил новые правила для изготовления и отпуска препаратов в ветаптеках. В частности, теперь лекарственные средства могут изготавливать не только по рецепту или требованию ветеринарной организации, но и по требованию организации, которая разводит, выращивает и содержит животных. Ряд положений вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Фото: Ольга Коберник

Артем Косенок

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