Постановления являются результатом двух отдельных групп экспертов Всемирной организации здравоохранения, одна из которых (IARC) изучала, представляет ли потенциальную опасность аспартам, который, например, применяется в производстве диетической газировки компаний Coca-Cola и PepsiCo. Другая группа – JECFA – оценивала реальный риск вреда вещества здоровью.

«Выводы ограниченных доказательств канцерогенности для людей и животных, а также ограниченных механистических доказательств того, как может происходить канцерогенность, подчеркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы уточнить наше понимание того, представляет ли потребление аспартама канцерогенную опасность», – сообщила доктор Мэри Шубауэр-Бериган из программы монографий IARC.

Производство содержащих аспартам напитков составило треть от общего объема продаж Coca-Cola в 2022 году. Аналитик компании по исследованию потребительских товаров Чарли Хиггс считает, что Coca-Cola имеет одну из лучших систем производства и дистрибуции в мире и не раз преодолевала подобные препятствия (к примеру, налоги на сахар).

PepsiCo вовсе не планирует менять свой продуктовый портфель после сообщения ВОЗ, заявил финансовый директор компании Хью Джонсон. Он также отметил, что проведено более ста исследований, которые доказывают безопасность аспартама. В 2015 году компания отказалась от использования вещества, но спустя год снова вернула его в производство.

На сессии, инициированной 30 государствами – членами Европейского региона ВОЗ в мае 2023 года, было предложено закрыть Европейское бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, расположенное в Москве. Инициативу поддержали большинство участников. Функции подразделения не позднее 1 января 2024 года будут переданы офису в Копенгагене (Дания).