Швейцария использует резервы вакцин из-за угрозы их нехватки

Как заявляют власти страны, перебои с поставками коснулись, в частности, комбинированной вакцины против дифтерии, коклюша, полиомиелита и столбняка, а также вакцины против ветряной оспы, сообщило в четверг швейцарское правительство – Федеральный совет.

«Нехватка угрожает поставкам вакцин для людей, – говорится в сообщении. – Чтобы обеспечить их постоянное наличие, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен распорядился открыть обязательные резервы».

Правительство пояснило, что «перебои с поставками в настоящее время касаются нескольких вакцин, рекомендованных швейцарским планом вакцинации», в том числе «комбинированной бустерной вакцины для усиления базовой иммунизации детей в возрасте от четырех до семи лет против дифтерии, коклюша, полиомиелита и столбняка, вакцины против менингококковых инфекций и вакцины против ветряной оспы». Высвобождение имеющихся у страны обязательных резервов призвано обеспечить бесперебойность поставок. Причины перебоев, как отметили в Берне, «многочисленны». Это, в частности, большой спрос на вакцины в мире. По оценкам властей, «ситуация должна улучшиться весной 2024 года».

Ранее Королевская ассоциация фармацевтов Нидерландов заявила, что в 2023 году ожидает рекордно высокий уровень дефицита лекарств. Это не первый случай за последний год, когда в западных странах – от США и Канады до государств ЕС – наблюдается острый дефицит препаратов, в том числе жизненно важных.

gxpnews