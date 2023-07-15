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Росстат: рост цен на ЛС в июне 2023-го составил менее 1%

Федеральная служба государственной статистики РФ опубликовала отчет об изменениях в индексе потребительских продуктов и сообщила о росте цен на лекарства в июне на 0,7%.

Так, в июне 2023 года по сравнению с маем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,37%, по сравнению с декабрем 2022 года – 102,76% (в июне 2022 года – 99,65%, по сравнению с декабрем 2021 года – 111,41%).

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,7%, в том числе на:

  • «Аллохол» – на 4,4%,
  • «Афобазол» – на 2,5%,
  • «Корвалол» – на 2,4%,
  • «Кеторол Экспресс» – на 1,8%,
  • поливитамины – на 1,5%,
  • «Канефрон Н» – на 1,1%,
  • «Левомеколь» – на 1,0%,
  • «Эргоферон» – на 0,9%,
  • «Троксерутин», «Сульфацетамид» и «Алмагель» – на 0,8%.

При этом снизились цены на:

  • «Синупрет» – на 1,1%,
  • «Ингалипт» – на 0,5%,
  • «Нафазолин» – на 0,4%,
  • йод – на 0,2%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,6%, в том числе:

  • «Дротаверин» («Но-шпа») – на 2,9%,
  • «Фуросемид» – на 2,1%,
  • «Панкреатин» – на 2,0%,
  • «Омепразол» – на 1,7%,
  • «Винпоцетин» – на 1,2%,
  • «Эуфиллин» – на 1,1%,
  • «Бисакодил» – на 1,0%,
  • «Ксилометазолин» («Галазолин») – на 0,9%,
  • «Супрастин», «Ибупрофен» и аскорбиновая кислота – на 0,8%.

Одновременно снизились цены на:

  • «Колекальциферол» (витамин Д3) – на 0,7%,
  • «Цефтриаксон» – на 0,4%,
  • «Фосфоглив»«Осельтамивир» («Номидес») и «Смекту» – на 0,2%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • шприцы одноразовые – на 0,6%,
  • корригирующие очки – на 0,4%.

Цены снизились на термометры медицинские электронные стандартные – на 0,7%, термометры безртутные (галинстановые) и бинты – на 0,5%, вату отечественную – на 0,2%.

В мае организация сообщила, что выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2023 года вырос по сравнению с маем 2022 года на 3,7%, снизившись по сравнению с апрелем 2023 года на 8,4%.

gxpnews

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15 июля, 2023 | Просмотров: 74