Росстат: рост цен на ЛС в июне 2023-го составил менее 1%

Федеральная служба государственной статистики РФ опубликовала отчет об изменениях в индексе потребительских продуктов и сообщила о росте цен на лекарства в июне на 0,7%.
Так, в июне 2023 года по сравнению с маем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,37%, по сравнению с декабрем 2022 года – 102,76% (в июне 2022 года – 99,65%, по сравнению с декабрем 2021 года – 111,41%).
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,7%, в том числе на:
- «Аллохол» – на 4,4%,
- «Афобазол» – на 2,5%,
- «Корвалол» – на 2,4%,
- «Кеторол Экспресс» – на 1,8%,
- поливитамины – на 1,5%,
- «Канефрон Н» – на 1,1%,
- «Левомеколь» – на 1,0%,
- «Эргоферон» – на 0,9%,
- «Троксерутин», «Сульфацетамид» и «Алмагель» – на 0,8%.
При этом снизились цены на:
- «Синупрет» – на 1,1%,
- «Ингалипт» – на 0,5%,
- «Нафазолин» – на 0,4%,
- йод – на 0,2%.
Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,6%, в том числе:
- «Дротаверин» («Но-шпа») – на 2,9%,
- «Фуросемид» – на 2,1%,
- «Панкреатин» – на 2,0%,
- «Омепразол» – на 1,7%,
- «Винпоцетин» – на 1,2%,
- «Эуфиллин» – на 1,1%,
- «Бисакодил» – на 1,0%,
- «Ксилометазолин» («Галазолин») – на 0,9%,
- «Супрастин», «Ибупрофен» и аскорбиновая кислота – на 0,8%.
Одновременно снизились цены на:
- «Колекальциферол» (витамин Д3) – на 0,7%,
- «Цефтриаксон» – на 0,4%,
- «Фосфоглив», «Осельтамивир» («Номидес») и «Смекту» – на 0,2%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- шприцы одноразовые – на 0,6%,
- корригирующие очки – на 0,4%.
Цены снизились на термометры медицинские электронные стандартные – на 0,7%, термометры безртутные (галинстановые) и бинты – на 0,5%, вату отечественную – на 0,2%.
В мае организация сообщила, что выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2023 года вырос по сравнению с маем 2022 года на 3,7%, снизившись по сравнению с апрелем 2023 года на 8,4%.