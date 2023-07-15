На разработку комплектующих для медизделий направят до 2 млрд рублей

Профильное распоряжение №1888-р 14 июля 2023 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направят на 34 проекта обратного инжиниринга, предусматривающие разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия, в том числе для деталей и компонентов для медицинского оборудования. Серийный выпуск таких комплектующих планируется наладить в срок с 2025 по 2030 год.

Условия грантовой поддержки определены постановлением правительства №208 от 18 февраля 2022 года и №522 от 31 марта 2022 года. Провайдером распределения гранта было назначено АНО «Агентство по технологическому развитию» (институт развития группы «ВЭБ.РФ»).

Мера поддержки призвана локализовать производство важной продукции и повысить технологическую независимость России по критически нужным комплектующим для ключевых отраслей – нефтегазового, энергетического, тяжелого машиностроения, станкоинструментальной, медицинской, химической промышленности.

На гранты смогут претендовать российские производители и юридические лица, доля иностранного владения которыми не превышает 50%, без задолженностей или неисполненных штрафных санкций, не находящиеся в процессе реорганизации и ликвидации. Максимальный размер гранта не будет превышать 100 млн рублей, он будет предоставляться на двухлетний период по специальному соглашению, по которому возможна компенсация до 80% затрат на оплату услуг по разработке конструкторской документации.

Всего правительство с 2022 по 2024 год планировало направить на гранты не менее 3,6 млрд рублей. В 2022 году профинансировано 108 проектов обратного инжиниринга, средний размер одного гранта составил 36,5 млн рублей.