Центр лекобеспечения не смог закупить «Оркамби» и «Ксалкори» для «Круга добра»

Центр лекобеспечения сообщает, что из-за отсутствия заявок на участие не удалось провести аукцион на поставку препарата «Оркамби» в дозировке 188 мг + 150 мг, а также один из двух аукционов на поставку «Ксалкори».

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги 17 аукционов на поставку для подопечных «Круга добра» препаратов: «Трансларна» (МНН аталурен), «Коселуго» (МНН селуметиниб), «Карбаглю» (МНН карглумовая кислота), «Афинитор» (МНН эверолимус), «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), «Ксалкори» (МНН кризотиниб), «Майозайм» (МНН алглюкозидаза альфа), «Эврисди» (МНН рисдиплам), «Спинраза» (МНН нусинерсен), «Такзайро» (МНН ланаделумаб), «Гэттестив» (МНН тедуглутид), «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор) и «Мавирет» (МНН глекапревир + пибрентасвир). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик 1 Карглумовая кислота, таблетки диспергируемые, 200 мг 10 980,00 табл. (шт.) 6508,32 71 461 353,60 ООО «Редфарм» 2 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 5 мг 1230,00 табл. (шт.) 2426,38 2 984 447,40 ООО «Ирвин 2» 3 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг 3810,00 табл. (шт.) 970,53 3 697 719,30 ООО «Ирвин 2» 4 Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг 10 700,00 мг действующего вещества 1004,99 10 753 393,00 АО «Санофи Россия» 5 Кризотиниб, капсулы, 250 мг 360,00 капс. (шт.) 3843,84 1 383 782,40 Не подано ни одной заявки на участие в закупке 6 Кризотиниб, капсулы, 250 мг 780,00 капс. (шт.) 4029,30 3 142 854,00 ООО «Ирвин 2» 7 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл 144,00 мл 247 306,40 35 612 121,60 АО «Фармимэкс» 8 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл, 2 г 100,00 г лекарственной формы 333 082,37 33 308 237,00 ООО «Ирвин 2» 9 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 65,00 мл 868 233,05 56 435 148,25 АО «Фармстандарт» 10 Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 32,00 мл 521 180,00 16 677 760,00 АО «Ланцет» 11 Аталурен, порошок для приема внутрь, 1000 мг 2040,00 г лекарственной формы 25 813,37 52 659 274,80 АО «Фармимэкс» 12 Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг 2380,00 мг действующего вещества 10 766,36 25 623 936,80 АО «Ланцет» 13 Ивакафтор + лумакафтор, гранулы, 125 мг + 100 мг 556 248,00 мг действующего вещества 47,72 26 544 154,56 АО «Санофи Россия» 14 Ивакафтор + лумакафтор, гранулы, 188 мг + 150 мг 1 169 884,80 мг действующего вещества 31,76 37 155 541,25 Не подано ни одной заявки на участие в закупке 15 Селуметиниб, капсулы, 25 мг 2040,00 капс. (шт.) 15 950,00 32 538 000,00 АО «Фармимэкс» 16 Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг 50 316,00 табл. (шт.) 2248,99 113 160 180,84 АО «Р-Фарм» 17 Глекапревир + пибрентасвир, гранулы, покрытые оболочкой, 50 мг + 20 мг 141 540,00 гран. (шт.) 1428,35 202 168 659,00 АО «Р-Фарм»

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