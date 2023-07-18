Eli Lilly за $2 млрд приобрела компанию – разработчика препарата для похудения

Eli Lilly купила биофармацевтическую компанию Versanis за $1,93 млрд с целью расширения своего ассортимента лекарств для борьбы с ожирением. В настоящее время экспериментальный препарат Versanis – бимагрумаб – проходит испытания вместе с конкурирующим препаратом для снижения веса от Novo Nordisk.

Бимагрумаб действует непосредственно на жировые клетки, не снижая аппетит и не вызывая потери «сухой» массы тела. «Одной из основных проблем, связанных с применением препаратов для снижения веса, является потеря сухой массы тела. Цель состоит в том, чтобы потерять больше жира, чем мышц, но при любой программе снижения веса ограничение калорийности может повлиять на оба показателя», – говорит аналитик BMO Capital Markets Эван Сейгерман.

Он считает, что «Lilly сможет склонить чашу весов в пользу большей потери жира» за счет комбинированного лечения вместе с препаратами, способствующими сохранению или увеличению мышечной массы.

Акции Eli Lilly выросли на 3% после заключения сделки. По оценкам аналитиков, в течение десятилетия объем рынка препаратов для снижения веса достигнет $100 млрд, причем такие первопроходцы, как Eli Lilly и Novo Nordisk, захватят значительную часть рынка.

В прошлом месяце Eli Lilly за $2,4 млрд приобрела биофармацевтическую компанию Dice, которая специализируется на разработке препаратов для лечения хронических заболеваний в иммунологии.

gxpnews