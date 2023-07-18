Аналитический центр Vademecum возглавила Мария Денисова

Мария Денисова в 1990 году окончила фармацевтический факультет ММА им. И.М. Сеченова (сейчас Первый МГМУ) по специальности «фармация». В 2007 году получила степень доктора фармацевтических наук по специальности «технология лекарств и организация фармацевтического дела». Имеет более 80 научных работ в области экономики и управления фармации.

Свою деятельность на фармацевтическом рынке Мария Денисова начала в 1995 году как медицинский представитель компании UPSA (BMS). С 1998 года работала в компании RMBC (ГК «Ремедиум»), где прошла путь от руководителя подразделения регионального развития до генерального директора. С 2008 года на протяжении 15 лет была исполнительным директором компании IQVIA (ранее IMS Health).

На протяжении всей карьеры Мария не оставляла профессорско-преподавательскую деятельность, являясь с 2011 по 2022 год профессором Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, а с 2022 года по настоящее время – главным научным сотрудником Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко.

«Развитие собственной аналитической базы было и остается для Vademecum основополагающим принципом. Аналитические выводы ложились в основу редакционных расследований и исследований, и наоборот – тесное взаимодействие с игроками индустрии здравоохранения формировало запрос на новые ракурсы в аналитической работе, – отмечает издатель Vademecum Дмитрий Кряжев. – Мы не сомневаемся, что присоединение к нашей команде такого общепризнанного эксперта, как Мария Денисова, придаст новый импульс развитию группы Vademecum Media».

Фото: Vademecum

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